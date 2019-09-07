المؤبد لمرشد جماعة الإخوان وعدد من القيادات في مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين المصنفة على قائمة الإرهاب، وعدد من القيادات فى إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اقتحام الحدود الشرقية».

وأسدلت بذلك محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، حكمها في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

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ويحاكم في القضية كل من الرئيس المعزول محمد مرسي «متوفى»، وآخرين من عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن استجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الإثبات والنفي.

يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 28 متهما من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ»إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه رشاد البيومي، ويحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.