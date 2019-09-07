نائبة رئيس البرلمان الألماني تتهم إردوغان بالاستغلال المخزي للقضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

اتهمت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ «الاستغلال المخزي» للقضاء بسبب الحكم بالسجن لسنوات طويلة على سياسية معارضة.

وغردت روت، المنتمية لحزب الخضر على تويتر قائلة «الحكم ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة في إسطنبول التي فازت في الانتخابات الأخيرة رغم تعرضها لأشد حملات القمع والإعاقة».

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وكانت محكمة في إسطنبول أدانت جنان كفتانجي أوغلو، القيادية بحزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهم شملت الترويج للإرهاب وإهانة الرئيس، وحكمت عليها أمس الجمعة بالسجن لنحو 10 سنوات.

وقال متحدث باسم الحزب، وكذلك وسائل إعلام «إنه لن يتم إلقاء القبض على كفتانجي أوغلو على الفور، حيث تعتزم الطعن على الحكم».

وطالبت روت الحكومة الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد الآن على «الضرب بحقوق كثير من الديمقراطيات والديمقراطيين في تركيا عرض الحائط يوميا».