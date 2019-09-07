شكرا لقرائتكم بالصور.. وزير الدفاع اليمني في المواقع المحررة في نهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، تقدّماً جديداً في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني شنّت، هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في "حريب نهم"، منها البزخ ونبقان.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من الميليشيات وعدد من الجرحى.

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ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن مقاتلات التحالف استهدفت بخمس غارات مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بنهم، بالتزامن مع المعارك، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

في السياق، زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، السبت، الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء وتفقد المواقع الأمامية التي تم تحريرها مؤخراً وعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية فيها.. مهنئا بالانتصارات الأخيرة التي أحرزها أبطال الجيش.

وشدّد وزير الدفاع اليمني، على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من الجاهزية والاستعداد القتالي.