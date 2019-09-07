رادارات إشتباك ومنصات صواريخ .. أنقرة تحت السيطرة

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الموجز
نشر موقع "إيميج سات" ImageSat، الرائد في مجال التصوير عبر الأقمار الصناعية، توثيقا لرصد "الموقع الذي استقرت فيه صواريخ S-400 بعد وصولها من روسيا إلى تركيا"، بحسب ما نشرته صحيفة "ذي إكسبريس" البريطانية وفقا لموقع العربية.
وكشف الموقع أن الصور الملتقطة عبر القمر الصناعي توضح أنه تم بالفعل نشر بطاريات الصواريخ في أنقرة، وتم تشغيلها بالكامل مصحوبة بمنظومة رادار عاملة. كما تظهر اللقطات أماكن رادارات الاستحواذ والإنذار المبكر "غريف ستون" و"تشيز بورد" و"بيغ بيرد"، علاوة على 3 قاذفات متمركزة ومنصات إطلاق إضافية محتملة في حظائر الطائرات.
رادار اشتباك و3 منصات إطلاق للصواريخ الروسية في أنقرة
وأضافت العربية أنه على الرغم من أن تركيا مازالت عضوا في حلف الناتو حتى الآن، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهل تحذيرات الحلف من إتمام الصفقة، التي تمثل خطرا على أسرار المقاتلات الهجومية للناتو.
إسدال الستار على تهدئة الأزمة
ويعد نشر هذه اللقطات بمثابة لحظة إسدال الستار على مساعي بعض المتعاطفين مع أنقرة لدى واشنطن، والذين كانوا يسعون إلى تهدئة الأزمة إذ كان من بين المقترحات لتسوية الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا ألا يتم نشر بطاريات الصواريخ على الأراضي التركية مع التعهد بعدم تشغيل شبكة الرادارات المصاحبة لها تجنبا لأي مخاطر على المنظومة الهجومية الشبحية لحلف الناتو.
نظام إنذار مبكر ورادار استحواذ ابتدائي
ويضغط أعضاء في مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مجابهة خصوم أميركا من خلال العقوبات CAATSA بسبب صفقة الصواريخ الروسية.
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