الاتحاد الأوروبي أعرب عن دعمه لفترة انتقالية آمنة في السودان

أعرب رئيس بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​السودان​، جان ميشيل ديموند، عن دعم الاتحاد الأوروبي لـ"الاستقرار والسلام في السودان، ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية".

ولفت خلال لقائه رئيس "مجلس السيادة" السوداني، ​عبد الفتاح البرهان​، بمناسبة انتهاء فترة عمله ب​الخرطوم​، إلى "أنّع أبلغ البرهان دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقاليّة آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر". وأشار إلى "التغييرات الإيجابيّة الكبيرة الّتي يشهدها السودان، والّتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان".

وكان قد قرّر الاتحاد رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة عبد الله حمدوك.