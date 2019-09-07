أبو الحسن: عين الإعصار تقترب منا لتلتهمنا ونحن ما زلنا نناقش جنس الملائكة

دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" انائب هادي أبو الحسن، إلى أن "نتطلّع جميعًا إلى الآتي من الأيام والأشهر المقبلة بأثقالها وتحدياتها، ولا نتوقّف عند بعض المواقف والمحطات الظرفيّة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "عين الإعصار تقترب منّا لتلتهمنا، ونحن ما زلنا نناقش جنس الملائكة"، مركّزًا على أنّ "المطلوب مواقف على مستوى التحديات. الأمر يحتاج إلى الحكمة والشجاعة والإقدام، وآمل التقاط الرسالة".
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