أكّد وزير الشرون الإجتماعية ريشار قيومجيان، أنّه "ليس هناك من أيّ سبب سياسي أو أمني أو صحي أدّى إلى تأجيل زيارة رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى الجبل، وسنراه قريبا جدًّا في الشوف"، موضحًا أنّ "السبب شخصي وطارئ".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، تعليقًا على اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في اللقلوق، على "أنّنا مع أيّ تقارب لبناني- لبناني، وكنّا نتمنّى أن يحصل اللقاء قبل حادثة قبرشمون، والمهم أن تكون اللقاءات في خدمة لبنان".
ولفت قيومجيان إلى أنّ "تاريخ لبنان والجبل مليء بالعبر، ونأمل أن نتّعظ جميعنا منها".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: سنرى جعجع قريبا جدا بالشوف ولا سبب سياسيا أو أمنيا أو صحيا لتأجيل زيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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