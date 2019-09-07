قيومجيان: سنرى جعجع قريبا جدا بالشوف ولا سبب سياسيا أو أمنيا أو صحيا لتأجيل زيارته

أكّد وزير الشرون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، أنّه "ليس هناك من أيّ سبب سياسي أو أمني أو صحي أدّى إلى تأجيل زيارة رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ إلى الجبل، وسنراه قريبا جدًّا في ​الشوف​"، موضحًا أنّ "السبب شخصي وطارئ".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، تعليقًا على اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ في اللقلوق، على "أنّنا مع أيّ تقارب لبناني- لبناني، وكنّا نتمنّى أن يحصل اللقاء قبل حادثة ​قبرشمون​، والمهم أن تكون اللقاءات في خدمة لبنان".

ولفت قيومجيان إلى أنّ "تاريخ لبنان والجبل مليء بالعبر، ونأمل أن نتّعظ جميعنا منها".