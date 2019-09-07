أوضحت مصادر قناة الـ"LBCI"، أنّ "النيّة كانت قائمة لحدوث اللقاء بين رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قبل ​حادثة البساتين​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI: النية كانت قائمة لحدوث اللقاء بين تيمور جنبلاط وباسيل قبل حادثة البساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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