الريس: نحن على استعداد لاستقبال حليفنا جعجع والجبل مفتوح لكل القوى السياسية

لفت مفوّض الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​رامي الريس​، تعيلقًا على اللقاء بين قيادتي "الحزب الإشتراكي" و"​حزب الله​" في ​عين التينة​، إلى "أنّنا عدنا إلى حيث افترقنا منذ أشهر قليلة. نحن لسنا أنصار القطيعة السياسيّة مع أيّ فريق سياسي".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ إلى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، جاءت تلبيةً لطلب الأخير"، مشدّدًا على أنّ "هذا اللقاء غير مرتبط بإلغاء رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، زيارته إلى ​الشوف​، والتحليلات الّتي ربطت بين الموضوعين غير واقعيّة".

وأكّد الريس "أنّنا على استعداد لاستقبال جعجع، والجبل مفتوح لكلّ القوى السياسية وفي طليعتها حليفنا جعجع".