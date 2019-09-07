الريس: نحن على استعداد لاستقبال حليفنا جعجع والجبل مفتوح لكل القوى السياسية

لفت مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، تعيلقًا على اللقاء بين قيادتي "الحزب الإشتراكي" و"حزب الله" في عين التينة، إلى "أنّنا عدنا إلى حيث افترقنا منذ أشهر قليلة. نحن لسنا أنصار القطيعة السياسيّة مع أيّ فريق سياسي".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط إلى رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، جاءت تلبيةً لطلب الأخير"، مشدّدًا على أنّ "هذا اللقاء غير مرتبط بإلغاء رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، زيارته إلى الشوف، والتحليلات الّتي ربطت بين الموضوعين غير واقعيّة".
وأكّد الريس "أنّنا على استعداد لاستقبال جعجع، والجبل مفتوح لكلّ القوى السياسية وفي طليعتها حليفنا جعجع".
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