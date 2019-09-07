بو صعب: لا احد يستخف بالتهريب عبر المعابر الشرعية وعدد غير الشرعية ليس 150

رأى وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ ان كلام رئيس الحكومة عن عدد معابر التهريب والمعابر غير الشرعية غير صحيح وربما استند الى كلام اعلام، او ​تقرير​ قُدم عن امكانية وجود 136 معبر غير شرعي، مشيرا الى ان الرد الذي صدر من قبلي لم يكن على ​الحريري​ انما على من اكمل الكلام بعده وحاول استغلال الكلام لاهداف سياسية ضدنا وحاول الايحاء وكأننا نستر على المعابر.

واضاف في حديث تلفزيوني: "هناك معابر غير شرعية ولكن حجمها ليس كما يقال والتهريب لا يتم عبر المعابر غير الشرعية فقط، بل عبر المعابر الشرعية أيضا حيث هناك بعض المتساهلين او المتواطئين من القيمين على المعابر بعمليات التهريب او التهرب".

وقال بو صعب: "الاثنين هناك اجتماع ب​وزارة الدفاع​ مع قائد ​الجيش​ و​الاجهزة الامنية​ للحديث عن المعابر تمهيدا لاجتماع عند الحريري مع كل الاجهزة والوزارات المعنية، وانا كلفت بهذا الملف ونعمل بجهد لحل ازمة المعابر ولكن لا احد يستخف بمعابر مشتركة بين ​لبنان وسوريا​".