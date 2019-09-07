رأى وزير الدفاع الياس بو صعب ان كلام رئيس الحكومة عن عدد معابر التهريب والمعابر غير الشرعية غير صحيح وربما استند الى كلام اعلام، او تقرير قُدم عن امكانية وجود 136 معبر غير شرعي، مشيرا الى ان الرد الذي صدر من قبلي لم يكن على الحريري انما على من اكمل الكلام بعده وحاول استغلال الكلام لاهداف سياسية ضدنا وحاول الايحاء وكأننا نستر على المعابر.
واضاف في حديث تلفزيوني: "هناك معابر غير شرعية ولكن حجمها ليس كما يقال والتهريب لا يتم عبر المعابر غير الشرعية فقط، بل عبر المعابر الشرعية أيضا حيث هناك بعض المتساهلين او المتواطئين من القيمين على المعابر بعمليات التهريب او التهرب".
وقال بو صعب: "الاثنين هناك اجتماع بوزارة الدفاع مع قائد الجيش والاجهزة الامنية للحديث عن المعابر تمهيدا لاجتماع عند الحريري مع كل الاجهزة والوزارات المعنية، وانا كلفت بهذا الملف ونعمل بجهد لحل ازمة المعابر ولكن لا احد يستخف بمعابر مشتركة بين لبنان وسوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لا احد يستخف بالتهريب عبر المعابر الشرعية وعدد غير الشرعية ليس 150 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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