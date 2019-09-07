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الحريري بدأت لقاءات تشاورية مع القطاعات الاقتصادية بصيدا تحضيرا لمنتدى التنمية الاقتصادية

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بدأت النائبة ​بهية الحريري​، سلسلة لقاءات تشاوريّة مع القطاعات الاقتصاديّة في صيدا، تحضيرًا لـ"منتدى التنمية الاقتصاديّة في المدينة".

واستهلت لقاءاتها بهذا الخصوص باجتماع مع "​جمعية تجار صيدا وضواحيها​" عُقد في ​مجدليون​، تمّ خلاله عرض لأوضاع القطاع التجاري في المدينة عمومًا، وواقع السوق التجاري بشكل خاص.

واطّلعت الحريري من التجار على أبرز المشكلات الّتي يعانيها، واستمعت منهم إلى أفكار ومقترحات يمكن أن تسهم في معالجة هذه المشكلات. كما تشاورت معهم في سبل بلورة رؤية متكاملة للنهوض به يشارك في وضعها التجار كافّة، ليجري عرضها ومناقشتها في "منتدى التنمية الاقتصاديّة" المُزمع تنظيمه في المدينة، والخروج بتوصيات يتمّ تبنّيها لاحقًا من الجهات المعنيّة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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