المفتي عسيران: يجب على المسؤولين العمل لمعالجة الوضع الاقتصادي

تطرق مفتي صيدا الجعفري ​الشيخ محمد عسيران​ خلال كلمته في مجلس عاشورائي، الى ظاهرة ​الارهاب​ التي تجتاح ​العالم​ وموجة التطرف التي تصادر الحريات وتهدد المجتمعات الآمنة وتقضي على صيغ التعايش والمواطنة في حين ان ​الدين الاسلامي​ يجمع ولا يفرق ويأخذ بالاصالة والمعاصرة لا فرق بين الناس سوى بالتقوى.

كما استنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة ال​لبنان​ية وامن اللبنانيين، محييا ​المقاومة​ الباسلة في صمودها وحرصها على الدفاع عن كرامة الارض والشعب جنبا الى جنب مع ​الجيش اللبناني​ الابي وان قوة لبنان ستبقى في. وحدة ابنائه بطوائفه ومذاهبه.

ودعا عسيران المسؤولين للعمل الدؤوب لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ المتفاقم، والذي يرمي بثقله على كاهل اللبنانيين والترفع عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة.