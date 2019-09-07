تطرق مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران خلال كلمته في مجلس عاشورائي، الى ظاهرة الارهاب التي تجتاح العالم وموجة التطرف التي تصادر الحريات وتهدد المجتمعات الآمنة وتقضي على صيغ التعايش والمواطنة في حين ان الدين الاسلامي يجمع ولا يفرق ويأخذ بالاصالة والمعاصرة لا فرق بين الناس سوى بالتقوى.
كما استنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية وامن اللبنانيين، محييا المقاومة الباسلة في صمودها وحرصها على الدفاع عن كرامة الارض والشعب جنبا الى جنب مع الجيش اللبناني الابي وان قوة لبنان ستبقى في. وحدة ابنائه بطوائفه ومذاهبه.
ودعا عسيران المسؤولين للعمل الدؤوب لمعالجة الوضع الاقتصادي المتفاقم، والذي يرمي بثقله على كاهل اللبنانيين والترفع عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي عسيران: يجب على المسؤولين العمل لمعالجة الوضع الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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