أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 7 أيلول 2019، سَلّمت دورية من الجيش اللبناني إلى عناصر مخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي، شابًا تائهًا في العقد الثالث من العمر، وهو عاجز عن النطق، ولا يوجد بحوزته ما يُثبت هويته".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الّذين يعرفونه أو يعرفون أيّ شيء عن ذويه، إبلاغهم الحضور إلى مركز المخفر المذكور، أو الإتصال على الرقم: 08/200133 تمهيدًا لإعادته إلى عائلته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة شاب عاجز عن النطق عُثر عليه في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.