قوى الأمن عممت صورة شاب عاجز عن النطق عُثر عليه في الهرمل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 7 أيلول 2019، سَلّمت دورية من ​الجيش اللبناني​ إلى عناصر مخفر ​الهرمل​ في وحدة الدرك الإقليمي، شابًا تائهًا في العقد الثالث من العمر، وهو عاجز عن النطق، ولا يوجد بحوزته ما يُثبت هويته".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، وبناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الّذين يعرفونه أو يعرفون أيّ شيء عن ذويه، إبلاغهم الحضور إلى مركز المخفر المذكور، أو الإتصال على الرقم: 08/200133 تمهيدًا لإعادته إلى عائلته".