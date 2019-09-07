كيم يندد بعدم استعداد سلطات بلاده للاعصار لينغلينغ









اسماء السيد - سيول: هاجم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون المسؤولين الكوريين الشماليين وعدم استعداد البلاد مع اقتراب الاعصار لينغلينغ، وفق ما نقلت الصحافة الرسمية.

ويتوقع ان تضرب العاصفة الشديدة كوريا الشمالية بعد ظهر السبت، بحسب وكالة الارصاد الكورية الجنوبية.

ونظم كيم الجمعة اجتماعا طارئا حذر فيه من الاخطار "الوشيكة" للاعصار، لكنه أسف لعدم استعداد السلطات، وفق ما نقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية مساء الجمعة.

وقال كيم خلال الاجتماع إن المسؤولين الكوريين الشماليين "لا يزالون على الموقف نفسه وهم عاجزون في مواجهة الاعصار ولا يدركون خطورته".

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وفي كوريا الجنوبية، تم الغاء أكثر من 270 رحلة وحرم نحو ثلاثين الف منزل من التيار الكهربائي واغلقت المتنزهات والحدائق بسبب الرياح الشديدة.

وتجاوزت عين الاعصار الساحل الكوري الجنوبي وبات في منطقة البحر الاصفر ويتجه شمالا.

ورغم ذلك، تعرضت كوريا الجنوبية لرياح بلغت سرعتها 125 كلم في الساعة. وقضى رجل سبعيني في مدينة بوريونغ التي تبعد 140 كلم جنوب غرب سيول.

واعتبر كيم أن الجهود للاقلال من أضرار الاعصار هي "نضال هائل"، مشددا على وجوب أن يبقى الجيش "وفيا لواجبه المقدس" القاضي بحماية المواطنين.

ولا تستطيع كوريا الشمالية مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية جراء تقلص مساحاتها الخضراء وسوء بناها التحتية.