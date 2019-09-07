استطلاع: 52 % من الإيطاليين غير ميالين إلى الائتلاف الحكومي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

أشار استطلاع نشر اليوم السبت أن الائتلاف الحكومي الإيطالي الجديد، الذي أطاح بالزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني من السلطة ،لا يحظى بشعبية بين الناخبين.

ومن المتوقع أن يكون رئيس الحكومة الجديدة، المدعوم من حزب حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط أقل تشددا إزاء قضية الهجرة وأقل حدة في مواجهة الاتحاد الأوروبي.

لكن 52 % من الإيطاليين يحملون آراء سلبية عن الائتلاف، بينما يحمل 36 % آراء إيجابية تجاهه، بحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس ونشرته صحيفة كوريرا ديلا سيرا.

وخلصت مؤسسة إبسوس إلى أنه إذا تم استبعاد الذين لم يدلوا برأي محدد، ستصبح نسبة مؤيدي الحكومة 41 %، وهي من أقل النسب بالنسبة إلى إدارة جديدة.