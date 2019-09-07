"متجوزين من 4 شهور".. تفاصيل مقتل "عريس العمرانية" على يد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات جديدة في جريمة مقتل عامل على يد زوجته بمنطقة العمرانية.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم.

تحريات ضباط مباحث فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن مشادة كلامية حادة وقعت بين المجني عليه وزوجته بعد وصلة مزاح، تطورت إلى مشاجرة، فأحضرت الزوجة سكينا من المطبخ وسددت له 3 طعنات (2 في الرقبة - واحدة في القلب).

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في أقل من ساعة، تمكن الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد محمد نجيب من ضبط المتهمة -في الثلاثينيات من العمر- التي أقرت بارتكاب الواقعة، معللة السبب "شتمني فقتلته".

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه تزوج من الضحية منذ 4 أشهر فقط داخل شقة سكنية بشارع المستشفى الشهير.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.