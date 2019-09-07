إحياء لآمال السلام.. موسكو وكييف تنفذان صفقة تاريخية لتبادل الأسرى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود:

في خطوة تاريخية بين روسيا وأوكرانيا، أجرى البلدان اليوم السبت، عملية تبادل لـ70 أسيرًا، بواقع 35 محتجزًا لدى كل جانب، وسط ترحيب دولي واسع، وآمال كبيرة بأن تكون هذه الخطوة بداية طريق السلام وإنهاء النزاع المُندلع منذ العام 2014.

وفي صباح اليوم الباكر، بدأت التحضيرات لعملية تبادل الأسرى، وسط انتشار أمني مُكثف، فيما هبطت طائرتان تحمل كل واحدة 35 سجينًا من كل جانب في كل من موسكو وكييف، وسط تصفيق أقاربهم الذين كانوا بانتظارهم في مطار بوريسبيل، حيث عانق أفراد العائلات السجناء وقدموا لهم الزهور.

حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية التبادل، وبعدما عانق الأسرى الأوكرانيين، قال إن عملية التبادل تُعد "الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو". وأضاف في التصريحات التي أدلى بها في المطار: "قمنا بالخطوة الأولى، علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة".

وتدهورت العلاقات بين كييف وموسكو في 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمت موسكو الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الصناعيتين في شرق أوكرانيا، وأسفرت المعارك في المنطقة عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من جهته، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عملية تبادل السجناء تشكل "خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات" مع كييف. كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر "تويتر"، أن عملية التبادل التي جرت السبت "خطوة غاية في الأهمية"، مشيرةً إلى "ضرورة الاستمرار في هذا الاتجاه لحل المشكلات بقدر الإمكان".

الأسرى

الناشط السياسي أوليج سينتسوف، 43 عامًا، هو أشهر سجين أوكراني في روسيا، أوقف في 2014 وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا في معسكر في المنطقة الروسية القطبية بتهمة "التحضير لهجمات إرهابية"، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وبين المشمولين أيضًا في عملية التبادل 24 بحارًا أوكرانيًا والصحفي الروسي كيريلو فيشنسكي.

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كما أكد جهاز الاستخبارات الأوكراني أيضًا الإفراج عن فلاديمير تسيماخ، وهو مقاتل في صفوف الانفصاليين المدعومين من روسيا وقد اعتبر شاهدًا أساسيًا في كارثة تحطّم طائرة الرحلة "إم إتش17" التي أُسقطت في شرق أوكرانيا عام 2014، وذلك رغم دعوات هولندا لعدم تسليمه لموسكو.

ترحيب دولي

وفي أول رد فعل دولي على عملية تبادل الأسرى بين الجارين، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها "بادرة أمل لتطبيق بقية بنود اتفاق مينسك بين البلدين لوقف الصراع الدائر هناك".

وكتب المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرت، على "تويتر": "أنا سعيدة بتمكن البحارة الأوكران و(المخرج) أوليج سينتزوف من العودة إلى بيوتهم".

كما هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا وأوكرانيا بتنفيذ عملية تبادل الأسرى، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يكون خطوة ضخمة أولى نحو إحلال السلام في العلاقات بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم السبت: "نفذت روسيا وأوكرانيا منذ وقت قليل تبادلا لعدد كبير من المعتقلين، يمثل هذا الأمر خبرًا جيدًا جدًا وربما خطوة ضخمة أولى نحو السلام، التهاني لكلا البلدين!".

كما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بالعملية، مناشدًا الطرفين إحراز "تقدم جديد" لإنهاء النزاع بينهما. وقال لودريان في بيان: "إنها بادرة تظهر استعداد روسيا وأوكرانيا لإحياء حوارهما.. ستدعم فرنسا إلى جانب ألمانيا، جهود الجانبين بهدف تحقيق تقدم ملموس جديد في الأسابيع المقبلة".