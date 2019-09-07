نائب محافظ القليوبية تتفقد مبادرة شبابية لتجميل محولات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، مجموعة شبابية من القائمين على مبادرة "شباب الأمل" التي تهدف إلى تجميل محولات الكهرباء في شوارع المحافظة، والرسم عليها بأشكال متعددة لإضفاء لمسات جمالية داخل شوارع المحافظة، بداية من مركز ومدينة بنها.

رافق نائب المحافظ، المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، وعلي إمام والدكتور أمان عصر نائبي رئيس المدينة، وعيد عزت رئيس الوحدة المحلية بطحلة.

وطالبت الدكتورة إيمان ريان من رئيس المدينة، بإعداد حصر كامل لمحولات الكهرباء بمركز ومدينة بنها وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمرارية المبادرة وتسهيل عملهم والتنسيق مع شركة الكهرباء، وتصميم خطة عمل للانتهاء من تجميل جميع المحولات في أقرب فرصة.