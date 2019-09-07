ليبيا / فائز السراج يمنع وزراءه وكافة المسؤولين من عقد أيّة لقاءاتٍ مع الأطراف الخارجيّة إلا بإذن

وكالات- أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا فائز السراج، منع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية إلا بإذن من المجلس الرئاسي.

وجاء نص القرار الذي نشرته حكومة الوفاق عبر حسابها بموقع «فيسبوك» في الساعات الأولى من اليوم، الجمعة 6 سبتمبر 2019، « سعيا لضبط سير عمل المؤسسات العامة ومنعا لأية مخالفات أو خروقات من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام يمنع على الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية أن يعقد أية اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات رسمية في الخارج إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع التقيد بموافاة وزارة الخارجية بالتقارير اللازمة عن نتائج تلك الاجتماعات واللقاءات وغيرها في حال الحصول على إذن بعقدها ».

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ولم يعط القرار أي أسباب وراء هذه الخطوة .