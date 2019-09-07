مصر/ دفن نجل محمد مرسي بجوار مقبرة والده وبحضور أسري وأمني

وكالات- دفن عبد الله، النجل الأصغر للرئيس الراحل محمد مرسي، في الثانية بتوقيت القاهرة من صباح اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 مجاورا لمقبرة والده، شرقي العاصمة القاهرة، وسط تواجد أمني، وفق محامي الأسرة.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي لوكالة " الأناضول" ، "انتهت مراسم دفن عبد الله (نحو 25 عاما)، بحضور كامل أسرته وأشقاء أبيه، بمقبرة مجاورة لوالده الراحل بمدينة نصر".

وأوضح أن إجراءات الدفن استغرقت نحو ساعة وسط حضور أمني أيضا، بالإضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر.

Advertisements

وكشف عبد المقصود، أن السلطات المصرية، سمحت لأسامة نجل مرسي، والمحبوس حاليا بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن.

وأوضح أن كافة أشقاء عبد الله، وهم أسامة وأحمد وعمر والشيماء، بالإضافة إلى والدته (نجلاء مسيل) حضروا مراسم الدفن.