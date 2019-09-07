الداخلية العراقية: الملف الأمني سيكون بيد الشرطة وحدها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت عن قرب استلام الشرطة الاتحادية، الملف الأمني. وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام في مقر قيادة القوات - "إن هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستورياً وقانونياً"، مؤكداً أن بداية الشهر القادم ستستلم القوات مهام 4 محافظات.

وأشار قائد الشرطة الاتحادية إلى أنه "في القريب العاجل سيكون تواجد قوات الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق، وسيكون الملف الأمني خاص بها". قوات الشرطة الاتحادية اللواء جعفر صدام في مقر قيادة القوات - "إن هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستورياً وقانونياً"، مؤكداً أن بداية الشهر القادم ستستلم القوات مهام 4 محافظات.وأشار قائد الشرطة الاتحادية إلى أنه "في القريب العاجل سيكون تواجد قوات الشرطة الاتحادية في جميع محافظات العراق، وسيكون الملف الأمني خاص بها".

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