فرنسا ترحب بتبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا

رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم السبت بتبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في حل النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا.

وأشار الوزير الفرنسي - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن التبادل يشمل 24 بحارًا أوكرانيًا كانوا معتقلين في

روسيا منذ الحادث البحري الذي وقع في 25 نوفمبر 2018، في مضيق كيرتش (الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم)، والذين لم تتوقف فرنسا عن المطالبة بالإفراج عنهم.واعتبر أن التبادل خطوة تعبر عن رغبة روسيا وأوكرانيا في استئناف الحوار، ومن شأنها أن تسهم في إعادة الأجواء من الثقة بين الأطراف في إطار المفاوضات بصيغة النورماندي (فرنسا، ألمانيا، روسيا، أوكرانيا)، كما أنها تمنح الأهالي أملا في وضع حد للنزاع الذي بدأ قبل خمس سنوات والذي لا يزال يتسبب في سقوط عشرات الضحايا كل شهر.وأكد لودريان عزم كل من فرنسا وألمانيا على دعم جهود الجانبين لتحقيق نجاحات ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.