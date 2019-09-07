أعلنت الحكومة الكندية اليوم السبت تقديم مساعدة طارئة إضافية لجزر البهاماس المتضررة من إعصار دوريان.
جاء ذلك في إعلان مشترك لكلٍ من وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، ووزير الدفاع هارجيت ساجان، ووزيرة التنمية الدولية والمرأة مريم منصف.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الكندية أن المساعدة الطارئة تأتي
ونشر فريق المساعدة في حالات الكوارث الكندي، الذي يضم خبراء من الخارجية الكندية والقوات المسلحة الكندية، في ناساو بجزر البهاماس، لتحديد أفضل طريقة لمساعدة كندا للمتضررين من إعصار دوريان، وسيقوم الفريق بتقييم الاحتياجات وتحديد الدعم الإضافي الذي قد يكون مطلوبًا.
ويقوم المسؤولون الكنديون الخمسة الموجودون في ناسو بتقديم الخدمات الأساسية والدعم للكنديين المتضررين من الإعصار.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تقدم مساعدات عاجلة للبهاماس لمواجهة إعصار دوريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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