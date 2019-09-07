بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان: ندعم الاستقرار في البلاد

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالسودان جان ميشيل ديموند وقوف ودعم الاتحاد الأوروبى الاستقرار والسلام بالسودان.
واستقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسوان، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وقال ديموند - في تصريح صحفي عقب اللقاء - إن استقرار
وأضاف أنه أبلغ رئيس مجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبى لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر، مشيرا إلى التغيرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، وهي التغيرات التي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرارا بإلغاء تعليق عضوية السودان.
وقال إن الأوضاع باتت - الآن - مواتية لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، معربًا عن تفاؤله بمستقبل زاهر للسودان بما يملكه من موارد طبيعية في ظل التحول الديمقراطي، ليمثل نموذجًا للنجاح في المنطقة.
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