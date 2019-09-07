السعودية تعرض جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بالمؤتمر الكشفي العربي بشرم الشيخ

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم السبت، مشاركتها بالمؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، تحت شعار "الكشفيةوالتنمية المستدامة".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوفد السعودي شارك في حفل الافتتاح بمعرض استعرض فيه جهود جمعية الكشافة فيالتنمية المستدامة من خلال مجالات النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية التي تطبقها في العديد من البرامج والمشاريع والفعاليات، ومن أهمها خدمة الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المحافظة على البيئة وإنمائها، والمشروع الكشفي العالمي رسل السلام.
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