أفادت وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت بأن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان تمكنت من ضبط 12 شخصاًمن جنسيات أفريقية، بالمنطقة الحدودية العازلة، كانوا بصدد اجتياز الحدود بصورة غير شرعية في اتجاه الأراضي التونسية.
وأضافت الوزارة - في بيان - أنه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التونسية: ضبط 12 إفريقياً بالمنطقة الحدودية العازلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.