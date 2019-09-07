إيطاليا توقف 10 أشخاص بتهم تمويل "الإرهاب"

أعلن القضاء الإيطالي، اليوم السبت، توقيف عشرة أشخاص هم إيطاليان وثمانية من أصول تونسية، بينهم إمام من تيرامو للاشتباه في تمويلهم الإرهاب في منطقة أبروزو بوسط إيطاليا.

ويُشتبه بأن هؤلاء الأشخاص "أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ كبيرة قسم منها من التهرب الضريبي"، على ما أوردت نيابة لاكويلا كبرى مدن منطقة أبروزو في بيان.

وتابع المصدر أن هذه الأموال كانت تستخدم "أيضاً لتمويل أنشطة مرتبطة بجماعة تابعة للقاعدة في سوريا.

وأضاف البيان أن قسماً من المبالغ كان مخصصاً لأئمة في إيطاليا "صدر بحق أحدهم حكم مبرم لإدانته بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية".

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وأفاد البيان أن بين الأشخاص العشرة محاسبة إيطالية، مشيراً إلى مصادرة ممتلكات وعقارات وأموال بقيمة "تزيد على مليون يورو".

وأوضح المحققون خلال مؤتمر صحافي أنه يشتبه بأن رئيس المجموعة تونسي مقيم في تورينو ويملك شركات تعمل في قطاعي البناء وتجارة السجاد.

وحكم القضاء في المقابل بالإقامة الجبرية على المشتبه بهم الثمانية المتبقين وبينهم زوجة المشتبه به الرئيسي الإيطالية.