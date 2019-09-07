ليبيا: "الوفاق" تحرز تقدما في سوق امسيحل جنوبي طرابلس على قوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، أنها حققت تقدما في منطقة "سوق الخميس امسيحل" جنوبي العاصمة طرابلس.



وقالت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، إن قواتها عززت مواقعها في تلك المنطقة.



وأشار البيان أن قوات الوفاق تمكنت من أسر 5 عناصر من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.



وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم المركز الإعلامي، مصطفى المجعي إن الاشتباكات المسلحة بين قوات "الوفاق" ومليشيات حفتر، تجددت في أغلب محاور القتال بطرابلس، بعد أيام من الهدوء.



وأضاف للأناضول أن الاشتباكات تجددت "بعدما أعطت غرفة العمليات أوامر لجميع قواتنا بالتقدم".



وأوضح المجعي، أن قواتهم تحرز الآن تقدما مهما في جميع المحاور، وأن الاشتباكات لم تتوقف حتى الساعة 13: 30 (ت.غ).



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.



وتسبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من ألف قتيل، وتشريد ما يزيد على مئة ألف شخص، بحسب الحكومة.



وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.



المصدر: الاناضول