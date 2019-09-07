كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تمارس نفوذاً أكبر في تخفيف التوترات اللبنانية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن تصرفات إسرائيل الأخيرة في مواجهة التوترات الإقليمية أو تأجيجها مرتبطة بشكل أو بآخر بمحاولات روسيا لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط. في أعقاب المواجهة المحدودة بين إسرائيل وحزب الله على حدود جنوب لبنان الأسبوع الماضي، وتحول المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون إلى موسكو لاحتواء التوترات.

وبعد فترة وجيزة، أعلنت تل أبيب أن الترتيبات جارية لعقد اجتماع آخر لمستشاري الأمن القومي لإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة لمناقشة الشؤون الإقليمية وتقسيم الجسور حول كيفية التعامل مع إيران في سوريا ولبنان.

وأعلن في وقت لاحق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يزور سوتشي لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين قبل الانتخابات العامة في إسرائيل في 17 سبتمبر.

واعترفت مصادر دبلوماسية روسية بمخاوف من أن لبنان وإسرائيل "يبعدان خطوة واحدة" عن حرب جديدة. إذا اندلع صراع جديد، فلن يخلق تغييرًا كبيرًا في ميزان القوى الحالي، لكنه سيكون مكلفًا بالنسبة لموسكو، التي تعتقد أن أي مواجهة كبرى ستعرض خططها في روسيا للخطر. هذا ما يفسر لماذا سارعت روسيا إلى الاتصال بالأطراف اللبنانية والروسية لتفادي نشوب صراع كبير.

واستنتج الخبراء الروس أن بلادهم قد اكتسبت الآن نفوذًا أكبر في المنطقة وتسيطر الآن على أكثر صراعاتها تعقيدًا.

وأكدت مصادر عسكرية روسية أن موسكو بدأت بالفعل في الانخراط أكثر في تخفيف التوترات اللبنانية الإسرائيلية، مضيفة أن إيران "تساعد كثيرًا" في هذا الصدد. لقد نجحت موسكو في لعب هذا الدور بسبب علاقاتها الجيدة مع إسرائيل ولبنان.

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وفي الوقت نفسه، فإن إعلان نتنياهو بأنه يسعى لعقد اجتماع جديد للمستشارين الأمنيين في إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة يوفر بعدًا جديدًا للتطورات الإقليمية الأخيرة.



وقالت المصادر إن الاجتماع قد يعقد في القدس في الأسابيع المقبلة.

وقال مصدر مطلع لـ"الشرق الأوسط" إن موسكو لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنضم إليها لأنها لا تزال تدرس ما يمكن أن تستفيد منه. وكان قادة الأمن القومي قد اجتمعوا في القدس في يونيو لمناقشة وجود سوريا وإيران هناك، وفشلوا في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن هذه القضية. وقال رئيس مجلس الأمن الروسي "نيكولاي باتروشيف" في ذلك الوقت أن موسكو حريصة على ضمان أمن إسرائيل، ولكن يمكن تحقيق ذلك أولًا من خلال استعادة الهدوء في سوريا. وفي الوقت نفسه، فإن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى سوتشي لا تهدف فقط إلى تعزيز فرصه قبل الانتخابات، ولكنها ستكون فرصة لمعالجة آخر التطورات الإقليمية.