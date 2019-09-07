كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تفتتح أكبر حديقة ترفيهية تحت الماء في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني رسميًا أكبر منتزه ترفيهية تحت الماء في العالم.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع مؤخرًا عن طريق غمر طائرة بوينج 747 بطول 70 مترًا، على بعد 20 إلى 22 مترًا أسفل المياه شمال البحرين، لتصبح أول نقطة جذب لمدينة الملاهي التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وقبل الافتتاح، تم تفتيش الحديقة من قبل مجموعة من محترفي الغوص، الذين تضمنوا تلبية جميع متطلبات السلامة بالكامل لضمان تجربة آمنة للجمهور.

وقال الوزير أن المتنزه يهدف إلى تعزيز السياحة في إطار استراتيجية هيئة السياحة البحرينية (BTA) لتعزيز هذا القطاع.

وأضاف أنه تم اختيار موقع المتنزه وفقًا لأعلى معايير السلامة البيئية البحرية بالتشاور مع مراكز الغوص المسجلة.

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وخلال الافتتاح الرسمي، قام الوزير والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور "محمد مبارك بن داينا"، إلى جانب عدد من الغواصين المحترفين، بالغطس الافتتاحي لتجربة هيكل الطائرة الرائع تحت الماء.

وسيكون "Dive Bahrain"مفتوحًا للجمهور يوم السبت.

وبالإضافة إلى الطائرة، ستشمل الحديقة العديد من الهياكل، مثل نسخة طبق الأصل من منزل تاجر اللؤلؤة البحريني التقليدي، والشعاب المرجانية الاصطناعية وغيرها من المنحوتات التي سيتم غمرها لتوفير ملاذ آمن لنمو الشعاب المرجانية وموئل للاستدامة الحياة البحرية.

كما ستوفر الحديقة الصديقة للبيئة للباحثين معلومات وبيانات غنية عن البيئة البحرية والبيولوجيا، وستعمل على تحسين الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية.

