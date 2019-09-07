كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا ترحب بتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رحّبت فرنسا اليوم السبت بقرار السلطات الروسية من جهة والأوكرانية من جهة ثانية بتبادل 70 شخصاً كانوا محتجزين لدى كل طرف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان رسمي، "أحيي قرار روسيا وأوكرانيا بتبادل 70 شخصاً اليوم كانوا محتجزين لدى كل طرف".
وعبّر لودريان عن سروره لعودة البحارة الأوكرانيين الـ 24 إلى بلادهم، والذين كانوا محتجزين في روسيا منذ حادثة مضيق كيرتش في ال25 من شهر نوفمبر الماضي، مذكراً أن فرنسا "لم تكف عن المطالبة بتحريرهم".
من جهة ثانية اعتبر لودريان أن ما حدث يمثّل "خطوة تبيّن على إرادة روسيا وأوكرانيا العودة إلى طريق الحوار"، وفقاً لـ "سبوتنيك".
وأضاف قائلاً، "ما حدث يساهم بخلق مناخ ثقة بين الأطراف في إطار مفاوضات مجموعة النورماندي كما يعطي للسكان أملاً من أجل وضع حد للصراع الذي يدوم منذ خمس سنوات ويؤدي لسقوط عشرات الضحايا شهرياً".
وأكد لودريان على دعم فرنسا وألمانيا للجهود التي يبذلها الطرفان "من أجل التوصل لتقدم ملموس خلال الأسابيع المقبلة".
ومضى قائلاً، "الأولوية هي تمكين عملية وقف إطلاق النار والانسحاب من المواقع وسحب الأسلحة الثقيلة ونزع الألغام وتطبيق الإجراءات الإنسانية الملحة لصالح سكان دونباس".
ودعت فرنسا مجددا لتطبيق اتفاقات مينسك من الناحية السياسية والإنسانية من أجل التوصل لتحرير كافة السجناء.
وأخيرا ختم لودريان بيانه قائلا، "ملف الصراع في أوكرانيا سيكون في قلب جدول أعمال المجلس الروسي الفرنسي الذي يتمحور حول الأمن والذي سأشارك فيه يوم الاثنين المقبل الى جانب وزيرة الجيوش في موسكو".
تبادل السجناء
اليوم السبت تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا عددًا من المعتقلين، بينهم بحارة روس، في صفقة قد تنهي توترًا متواصلًا منذ تشرين الثاني الماضي، بين البلدين الجارين.
وبحسب سبوتينك، فإن 33 مواطنًا روسيًا معتقلًا لدى أوكرانيا سلموا إلى روسيا، بينهم رئيس تحرير الفرع الأوكراني لوكالة “نوفوستي” الروسية، كيريل فيشينسكي، المحتجز لدى كييف منذ أيار 2018، بتهمة خيانة الدولة ودعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيًا.
وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الصفقة بقوله، “نعم، تم تبادل المعتقلين. ونرحب به ويسرنا أن المواطنين الروس عادوا إلى وطنهم”، بحسب وكالة “نوفوستي“.
وأضاف بيسكون أنه من بين المعتقلين رئيس تحرير وكالة “نوفوستي- أوكرانيا”، مشيرًا إلى أن قائمة الأسماء ستظهر فيما بعد.
بدوره قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال استقباله للأوكرانيين المحررين، “أعتقد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى. ويجب علي أن أؤكد أنني، أنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفذنا ما تعهدنا به وفق اتفاقاتنا”.
وأضاف أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد إتمام عملية تبادل المعتقلين بين البلدين، معتبرًا أن هذه الصفقة هي المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع الرئيس بوتين، حول “استئناف الحوار مع روسيا ووقف النزاع في دونباس”، بحسب قناة “روسيا اليوم“.
وذكر مارك فيغين، محامي المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المسجون في روسيا منذ عام 2015 بتهمة الإرهاب، على حسابه في “تويتر” اليوم، أن صفقة التبادل تشمل 35 أوكرانيًا، بمن فيهم موكله و24 بحارًا احتجزوا لدى روسيا بعد خرقهم حدود البلاد في مضيق كيرتش في تشرين الثاني العام الماضي.