كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: استئناف إيران تخصيب "اليورانيوم" ليس مفاجأة لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، السبت خلال زيارة باريس إن الولايات المتحدة غير مندهشة من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزية متقدمة من أجل إنتاج يورانيوم مخصب، لأنها "انتهكت الاتفاقيات النووية منذ سنوات عديدة".
وقال إسبر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية، فلورانس بارلى، رداً على سؤال بشأن بدء إيران تشغيل 20 جهازا "لا يدهشني" هذا الإجراء من جانب طهران، ولم يكن مفاجأة لنا.
الضغط الأقصى
منذ شهر مايو، بدأت إيران في تقليص التزاماتها بالميثاق ردًا على حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن خرج من الصفقة وأعاد فرض العقوبات لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات.
وتقول إيران أن إجراءاتها قابلة للانعكاس إذا وجد الجانب الأوروبي وسيلة لحماية صادراتها الحيوية من عقوبات واشنطن.
وحددت الصفقة عدد آلات التخصيب بالطرد المركزي التي تم تركيبها في إيران بحوالي 6000 جهاز، أي أقل من حوالي 19000 قبل عام 2015. وهي تسمح لإيران بتكرير اليورانيوم فقط من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR-1 واستخدام أعداد صغيرة من أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورًا لأغراض البحث فقط. ولكن دون تخزين اليورانيوم المخصب لمدة 10 سنوات.
كما حدد الاتفاق مستوى النقاء الذي يمكن لإيران من خلالها تخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم، الذي يعد المواد الأولية لأجهزة الطرد المركزي، بنسبة 3.67 في المائة، وهو مناسب لتوليد الطاقة المدنية وأقل بكثير من عتبة 90 درجة من الأسلحة النووية.
ويمثل مستوى 20 في المئة قفزة كبيرة نحو المواد المتفجرة، على الرغم من أن إيران قد زعمت أنه يمكن وضعها لتشغيل مفاعل بوشهر للطاقة النووية.
وقال كمالفيندي: "لقد تم إخطار هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة بخطواتنا النووية الجديدة وما زالت لديها إمكانية الوصول إلى مواقعنا النووية".
وتكافح فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإنقاذ الصفقة من خلال إنشاء آلية تجارة المقايضة مع إيران لكنها لم تبدأ بعد، وحددت طهران يوم الأربعاء مهلة 60 يومًا للأوروبيين.