مروحية طنجة تتسبب في أضرار جسيمة بعد سقوطها بالقرب من إحدى المنازل-فيديو

فيديو: يونس الميموني
تسببت المروحية التي سقطت أمس الجمعة، بجماعة سبت الزينات ضواحي طنجة، في أضرار جسيمة لإحدى المنازل المتواجدة بدور الصفصافة.
وبحسب ما عاينه موقع “اليوم24″ فإن سقوط المروحية واصطدامها بجدار المنزل، أدى إلى إحداث تصدعات فيه، وسقوط جزء كبير من السقف المغطى بـ”الزنك”.
وخلف حادث سقوط المروحية، أمس الجمعة، بجماعة سبت الزينات، حالة من الهلع في صفوف سكان دوار الصفصافة واستنفارا أمنيا كبيرا، وجرى توقيف ربانها الذي أصيب بجروح طفيفة.
وكان موقع “اليوم24” قد توصل من مصادر عليمة بنسخة من بطاقة هوية ربان الطائرة، ويتعلق الأمر بشخص يدعى تافيرا مارتينيز من جنسية مكسيكية، ويبلغ من العمر 43 عاما.
ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون الأمر متعلقا بأحد أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات تعمل ما بين المكسيك وإسبانيا والمغرب.
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