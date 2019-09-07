عاشت مدينة بني ملال منتصف ليلة أمس الجمعة، على وقع فيضانات وسيول، بعد عاصفة رعدية قوية ضربت المنطقة، ما تسبب في غرق مجموعة من المنازل بعدد من الأحياء بالمدينة.
وكما عاين “اليوم24″، فقد تسببت الأمطار العاصفية التي استمرت لحوالي 20 دقيقة في غرق عدد من الشوارع الرئيسيّة، وبعض المنازل والمحلات التجارية، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة لبعض الأسر بعد أن غمرتهم المياه بالكامل.
وعبرت إحدى المتضررات في تصريح ل “اليوم 24″، عن سخطها من هذه الحالة التي تتكرر في كل مرة، وأنها أصبحت متشردة وطفلتها الرضيعة بعد أن أفسدت مياه الأمطار كل محتويات المنزل .
كانت هذه تفاصيل خبر ربع ساعة من الأمطار تغرق بني ملال ..ومواطنون: “ولينا كنخافو من الشتاء وأصبحنا الان مشردين” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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