شكرا لقرائتكم خبر عن عبدناصر مثني يكتب: نشوة فخ النصر ! والان مع التفاصيل

كل فئه أو طرف في اليمن يريد ان ينتصر على الفئة أو الطرف الأخر، وهو لا يدرك حقيقة ان نشوة النصر المؤقت أو الظاهر ما هي إلا فخ وقد يكون سراب العاطش في صحاري لا حدود لها. لانها تساعدك على ان تقصي الطرف الآخر الذي انتصرت عليه.

ولهذا ايضا فمدة النصر على اخوك قصيرة، لان بؤره الصراع ستطل موجوده، وسياتي من يعمل على إشعال هذه البؤرة ودعمها بحسب مصالحه كي تخلخل البيت الداخلي وتدمر ما بني خلال عقود طويلة وهذا ما شاهدناه من تجارب المنتصرين في العقود الماضية، حيث ضهرت صراعات وعادت الامور الى ما قبل الصفر بعد ان تدمر كل ما بني من موارد مادية وبشرية، فمن انتصر امس، هو مهزوم اليوم!

حقا البلاد تحتاج الى عقل يفكر في مصالح كل الأطراف بدون عقلية المنتصر القاهره التي لا تسعى سوى لالغاء الآخر وتهميشه .. عندما نصل الى هذه المرحلة ستكون الدنيا والبلاد في بدايات خير، في ملامح ومؤشرات بدايات صحيحة، وما دون ذلك فابشروا بصراع عقود قادمة لن تجد حتى ما تأكله من اخضرار، فكل ما لدينا يابس في يابس.

والله المستعان