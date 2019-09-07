شكرا لقرائتكم خبر عن " مؤسسة خليفة الإنسانية" تغيث 30 ألف أسرة سودانية تضررت من الفيضانات والان مع التفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات رئيس دول الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ودعم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على خريطة البدء بتوزيع المساعدات في المناطق المتضررة من الفيضانات في 4 ولايات سودانية ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف أسرة.

وسيقوم فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على متضرري السيول والفيضانات في السودان والإشراف على تنفيذ برنامج الإغاثة للمتأثرين الذي يستهدف آلاف الأسر المتضررة من الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق متفرقة من البلاد بالتعاون مع مفوضية العمل الإنساني.

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وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن "المؤسسة وبناء على توجيهات القيادة قامت منذ اليوم الأول للفيضانات في السودان بالتواصل مع سفارة الدولة لدى الخرطوم للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم ومن ثم قامت بإيفاد وفد إغاثي بصورة عاجلة إلى السودان والبدء بشراء المواد الإغاثية من السوق المحلي في السودان اختصاراً للوقت وسرعة وصول المساعدات للمتضررين في وقت قصير".

وأضاف المصدر أن "وفد المؤسسة الإغاثي سيقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة"، موضحاً أنه سيتم توزيع المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الايوائية لمساعدة المتضررين من السيول على مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وأشارت التقارير الانسانية إلى أن "العشرات من الأشخاص لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة ولايات بالسودان منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي، حيث شهدت معظم الولايات أمطاراً وسيولاً غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما قُطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض".