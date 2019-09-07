خطوة 'غير مسبوقة' من 'أبل' قبل أيام من الإعلان عن 'آيفون 11'

وأعلنت "أبل"، اليوم السبت، أنها ستوفر بثا مباشرا للمؤتمر الخاص بالإعلان عن هوتف "آيفون 11"، وأحدث منتجاتها الإلكترونية، من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب" للمرة الأولى.

يشار إلى أن "أبل" بثت إعلانها السنوي عن أحدث منتجاتها الإلكترونية، عبر حسابها على "تويتر" للمرة الأولى، العام الماضي.



قررت شركة "أبل" الأمريكية، ولأول مرة في تاريخها، أن تقدم على خطوة عير مسبوقة، وذلك قبل 3 أيام فقط من إعلانها السنوي عن أحدث طرازات هاتفها الشهير "آيفون".

وأعلنت "أبل"، اليوم السبت، أنها ستوفر بثا مباشرا للمؤتمر الخاص بالإعلان عن هوتف "آيفون 11"، وأحدث منتجاتها الإلكترونية، من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب" للمرة الأولى.

يشار إلى أن "أبل" بثت إعلانها السنوي عن أحدث منتجاتها الإلكترونية، عبر حسابها على "تويتر" للمرة الأولى، العام الماضي.



واعتادت "أبل" خلال السنوات الماضية، أن تبث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية.

ومن المقرر أن تزيح "أبل" في إعلانها، الثلاثاء 10 أيلول الجاري، الستار عن 3 طرازات جديدة من هاتف "آيفون 11".

