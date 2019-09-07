إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غرب العاصمة بغداد، انفجرت، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب".