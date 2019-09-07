الجيش الليبي يتصدى لهجوم مباغت من مليشيات طرابلس

تمكن الجيش الوطني الليبي، السبت، من صد هجوم مباغت وعنيف نفذته المليشيات جنوب شرقي العاصمة طرابلس.



وأعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي تمكن وحداته من القضاء على محاولة هجوم المليشيات على منطقة السبيعة.

وأكد في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الآليات والأرواح نتيجة لهجومهم الفاشل.

وأشار البيان إلى أن سرية "م.د كورنت" باللواء 73 مشاة استهدفت آليات عسكرية للمليشيات ودمرتها بالقرب من معسكر النقلية، إضافة إلى مقتل عدد عناصر من المليشيات.

كما استهدفت سرية "م.د كورنت" بالكتيبة 128 مجحفل مدرعة من نوع –تايجر- ودمرتها بأفرادها الذين كانوا على متنها.

وتوعد الجيش الليبي بالتصدي للمليشيات ومواصلة تقدم قواته في مختلف المحاور القتالية.

وفي السياق ذاته أكد مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" أن المعارك بمحاور طرابلس التي دارت اليوم السبت هي الأعنف منذ هدنة عيد الأضحى التي أعلنها الجيش الليبي.

وأوضح المصدر أن المعارك بمحاور "عين زارة" و"خلة الفرجان" و"الرملة" و"طريق المطار" تعتبر هي الأعنف منذ انطلاق عملية تحرير العاصمة.

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وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من تدمير 10 مدرعات بينها 4 مدرعات تركية للحشد المليشاوي في محور "عين زارة".

وأشار إلى أن الكتيبة "128 مشاة" حققت نصرا عسكريا في محاور القتال بمنطقة سوق الخميس وتكبدت المليشيات خسائر فادحة بعد أن وصلوا إلى مشارف منطقة فم ملغة على طريق قصر بن غشير - ترهونة.

وكشفت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان ذي صلة أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة قامت بنصب عدّة كمائن مُحكمة لمجموعات الحشد المليشاوي في محاور العاصمة.



وأعلنت تدمير آليات المليشيات واغتنام عدد من الأسلحة وأسر عدد من أفراد هذه المجموعات الإرهابية.

كما أعلنت عدة قيادات عسكرية بالجيش الليبي وعلى رأسهم اللواء فوزي المنصوري قائد محور "عين زارة" أن الجيش الليبي تمكن من إحراز تقدمات واسعة بعد التصدي لهجوم المليشيات وتكبيدهم خسائر وصفت بـ"الكبيرة".

وحشدت المليشيات لهذا الهجوم عددا كبيرا من القوات منذ أيام في منطقة شرق العاصمة، وتم رصد عدد من القيادات التي اختفت لوقت طويل في المحاور أبرزهم الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي آمر "مليشيا الصمود"، مع عناصره.

كما نعت صفحات المليشيات 10 أشخاص من قتلاها وكان أبرزهم الفيتوري الدباشي الذي قتل بمحور "عين زارة"، وهو أحد عناصر تنظيم داعش الفارين من مدينة صبراتة عقب تقدم الجيش الليبي وانتفاضة المدينة على عناصر داعش.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية، التي تحتلها منذ 2011.

وتمكن الجيش الليبي من السيطرة وبسط نفوذه على 7 محاور على تخوم طرابلس وبدأت المرحلة الثانية باستنزاف قدرات المليشيات.