مفاوضات الخرطوم والحركات المسلحة تنطلق بجوبا الإثنين

كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي عن بدء التفاوض مع الجبهة الثورية بعاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا الإثنين المقبل.

وقال الكباشي، في تصريحات لـ"العين الاخبارية"، إن الوفد الرسمي المفاوض سيتوجه الإثنين إلى مدينة جوبا للبدء في المفاوضات مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو.

وأضاف أن الزيارة الرسمية لجوبا تستغرق يومين، ويترأس الوفد السوداني عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا.

وأشار إلى أن عملية تحقيق السلام قائمة على الشراكة بين مجلسي السيادة والوزراء، مؤكدا التزام حكومة السودان بتحقيق السلام في البلاد.

وأوضح الفريق الكباشي أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وحكومته هما الأكثر حرصا لرعاية وإنجاح المفاوضات بين الوفد السوداني والحركات المسلحة.

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من جانبه، أكد المبعوث الرئاسي ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك اكتمال الاستعدادات والترتيبات لإنجاح المفاوضات، معربا عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق سلام قريبا.

وأضاف أن استقرار السودان هو استقرار لبلاده.

وتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي رسالة خطية من رئيس جنوب السودان، سلمها له مبعوثه الخاص توت قلواك تتعلق بالمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تحت رعاية وإشراف سلفاكير.

وحددت وثائق الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فترة 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام في دارفور والنيل الأزرق من خلال التفاوض مع القوى المسلحة.

وتوافقت قوى إعلان الحرية والتغيير مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على القائمة النهائية للوزراء التي تضم 20 اسماً بينهم اثنان للمكون العسكري وهما وزيرا الدفاع والداخلية.

ودخلت جوبا في ملف السلام، والتقى سلفاكير ميارديت، الأربعاء، مع مجموعة الحركات المسلحة السودانية المنضوية تحت الجبهة الثورية السودانية، في القصر الرئاسي بجوبا.

وحينها، التقى سلفاكير، قيادات القوى المسلحة في منطقتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق" ودارفور، على رأسهم رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو ومالك عقار وأركو مناوي وآخرون، وأجرى معهم مباحثات حول بدء محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية بالسودان.