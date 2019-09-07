الجيش الليبي: واجهنا 17 ألف إرهابي والمليشيات تهاجمنا بـ"درونز" تركية

أعلن الجيش الليبي، السبت، أن قواته واجهت أكثر من 17 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة منذ بداية الحرب على الإرهاب في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن "الحرب في البلاد ليست من أجل السياسة أو الثروات وإنما هي حرب أمنية".

وقال المسماري إن الإرهابيين أرادوا تحويل ليبيا إلى ملاذ لإرهابيي العالم، لتمثل قاعدة لتهديد الأمن في المنطقة.

وأوضح أن الجيش الليبي تصدى اليوم السبت لهجوم كبير في محيط طرابلس مدعوم بطائرات تركية مسيرة.

وأشار إلى أن المجموعات الإرهابية بدأت بالإغارة بطائرات مسيرة تركية منذ الخميس، مستدركا:"لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من قواتنا" .

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وكشف أن قوات الجيش تصدت للهجوم وأسفرت عن مقتل 30 شخص وإصابة 40 آخرين من المليشيات اليوم في محاور العاصمة، لافتا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المرتزقة الأجانب الذين تمت إصابتهم في محور العزيزية جنوب طرابلس.

وشدد على أن الحرب في طرابلس ليست من أجل السياسة أو الثروات أو الوصول إلى السلطة، ملمحا إلى أن "القوات المسلحة استطاعت تأمين المؤسسات النفطية الوطنية والدولية"

وأوضح أن الجيش الليبي يعمل على تحرير إرادة الليبيين وتمكينهم من استحقاقاتهم الدستورية.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي أن بعد تحرير طرابلس سيعمل الليبيون على تشكيل حكومة وطنية في ليبيا.

وأشاد المسماري بالتجربة السودانية في إجابته على أسئلة المراسلين منوها إلى أن "سودان البشير" كانت مصدر مخاطر وقلق لليبيين وكانت "ممرا لتنظيم داعش" وسيكون بين ليبيا والسودان الجديدة تعاون أمني.

وفي إجابة على سؤال آخر أكد المسماري على أن الحل العسكري هو الحل الأمثل لفرض سلطة القانون في ليبيا.

وتابع يجب أن تختفي البندقية غير الشرعية في البلاد لكي تستقر ليبيا.