السودان يبدأ إجراءات تشكيل مفوضية قومية للسلام

عقدت لجنة إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام في السودان، السبت، أول اجتماعاتها بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وبحسب بيان صحفي من مجلس السيادة السوداني، يأتي الاجتماع تمهيداً لإصداره المرسوم الدستوري الخاص بتشكيل المفوضية.

وعقد اجتماع اللجنة التي كونها مجلس السيادة تحت إشراف أعضاء المجلس الفريق الركن ياسر العطا والدكتور صديق تاور ومحمد الحسن التعايشى.

وأوضح صديق تاور، في تصريحات صحفية، أن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين، من معاهد السلام بجامعتي "الخرطوم" و"بحري" وبعض المراكز الأخرى.

Advertisements





وأشار إلى أن اللجنة تتكون من ١٠ أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام.

وقال تاور إن اللجنة تداولت في اجتماعها حول أهداف مفوضية السلام والآليات المنوط بها تحقيق السلام، بالإضافة للمفاهيم المرتبطة بعملية التغيير الذي أحدثته الثورة.

ولفت إلى توافق اللجنة على أن يكون الحوار حول السلام مبنيا على أن المتحاورين لا يمثلان فريقين إنما شركاء في الوطن والتغيير وتحقيق الاستقرار بالبلاد.

وتوقع أن تفرغ اللجنة من مهمتها خلال اليومين القادمين وتبدأ في التواصل مع الشركاء في الكفاح المسلح لاطلاعهم على هذه الخطوة والوصول معهم إلى رؤية موحدة حول المفوضية قبل أن يصدر رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري بتشكيلها.

وأكد تاور أن تشكيل المفوضية سيمثل الخطوة الأولى في الشروع بعملية تحقيق السلام الذي يتطلع إليه كل أبناء السودان.