ترامب عن تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا: خطوة نحو السلام

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن التبادل التاريخي للسجناء بين روسيا وأوكرانيا "قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام"، مهنئا البلدين اللذين يخوضان نزاعا منذ 5 أعوام، وغرد على تويتر قائلا: "خبر جيدا جدا".

من جانبه، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتبادل الأسرى بين البلدين، مناشدا الطرفين إحراز "تقدم جديد" لإنهاء النزاع.

وقال لودريان، في بيان: "إنها بادرة تظهر استعداد روسيا وأوكرانيا لإحياء حوارهما، ستدعم فرنسا إلى جانب ألمانيا، جهود الجانبين بهدف تحقيق تقدم ملموس جديد في الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن "النزاع الأوكراني سيكون في صلب جدول أعمال مجلس التعاون الفرنسي الروسي بشأن المسائل الأمنية".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "تراوح الأولويات بين ترسيخ وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وإزالة الألغام والخطوات الإنسانية العاجلة لسكان منطقة دونباس".

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ودعا لودريان إلى بذل جهود جديدة لتنفيذ اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار لعام 2015؛ "لضمان الإفراج عن جميع الأسرى الذين اعتقلوا في هذا النزاع".





ويتوجه لودريان ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى موسكو، الإثنين المقبل، لإجراء أول محادثات رفيعة المستوى "2 + 2" مع نظيريهما الروسيين منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

ووصلت حافلات تقل أسرى أوكرانيين إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو؛ لإتمام عملية كبيرة لتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا تشمل 70 سجينا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الخميس الماضي، إن المحادثات مع أوكرانيا بشأن تبادل السجناء اكتملت، ما يمهد الطريق أمام البلدين لتطبيع العلاقات وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات.

يذكر أن روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدما احتجزت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها بمضيق كيرتش.

واعترضت روسيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود إلى بحر آزوف وأسرت 24 بحارا على متنها.