إعادة انتخاب مبارك المهدي رئيسا لحزب الأمة السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد حزب الأمة السوداني، السبت، انتخاب مبارك الفاضل المهدي رئيسا له، وذلك خلال مؤتمره العام المنعقد حاليا في العاصمة الخرطوم.

واختار المؤتمر العام للحزب أيضاً أعضاء الهيئة المركزية، إلى جانب انتخاب يونس عبدالله مختار رئيسا لمجلس الأمناء، فيما يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي غدا الأحد.

ومن المنتظر أن تنتهي فعاليات المؤتمر العام لحزب الأمة السوداني، ويصدر توصياته بجلسة ختامية تنعقد في قاعة الصداقة بالخرطوم مساء اليوم السبت، حيث يخاطب فيها رئيس الحزب مبارك الفاضل وعدد من الضيوف ورموز القوى السياسية في البلاد.

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وبدأت فعاليات المؤتمر العام لحزب الأمة السوداني في قاعة الصداقة، بمشاركة 1500 عضو منتخب من العاصمة والولايات الإقليمية.

وتضمنت الفعاليات عددا من ورش العمل حول مستقبل الحزب والتحديات التي تواجهه وسبل تطوير الممارسة السياسية خلال المرحلة المقبلة.