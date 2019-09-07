بالفيديو.. محمد عبدالرحمن يتحدث عن أهمية كأس الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض محمد عبدالرحمن، لاعب العين الإماراتي، اعتبار بطولة كأس الخليج العربي بطولة تنشيطية، مشدداً على أهمية التعامل معها بجدية.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال محمد عبدالرحمن: "البعض ينظر للبطولة على أنها تنشيطية، لكننا نعتبرها بطولة مهمة، وفرصة للاعبين للاجتهاد والحصول على مركز أساسي في الدوري في ظل غياب اللاعبين الدوليين".

وأضاف عبدالرحمن: "نجتهد من أجل الظهور بأفضل صورة دائماً، حصدنا 3 نقاط مهمة أمام الجزيرة بعدما تعادلنا في الجولة الأولى مع شباب الأهلي.. الفريق لم يقصر، ونتمنى أن نبدأ الدوري بشكل جيد بعد هذا الفوز".





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وفاز العين بثلاثية نظيفة على فريق الجزيرة ضمن مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي الذي يقام بدون اللاعبين الدوليين، اعتمادا بشكل أكبر على اللاعبين الشباب.

وبشأن مواجهة فريق الجزيرة في الدوري والتي قد يواجه فيها محمد عبدالرحمن شقيقه عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب العين السابق والجزيرة الحالي رفض لاعب وسط "الزعيم" التعليق، مؤكدا أن مواجهة الجزيرة ما زال يتبقى عليها الكثير من المباريات، وأنه لكل حدث حديث.

وأنهى محمد عبدالرحمن بالتعليق على استبعاده من المنتخب بالقول: "أي لاعب يتمنى تمثيل المنتخب، لكنها وجهة نظر المدرب التي أحترمها، وأتمنى التوفيق لكل لاعبي الفريق سواء كنت معهم أو لا، فالمنتخب أهم من الجميع".



