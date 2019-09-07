قصف حوثي عشوائي على قرى الضالع وكسر زحف واسع في حجر 

Advertisements Advertisements

السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الضالع - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم السبت، بأن "المليشيات الحوثية الإيرانية قصفت عشوائياً قرى مريس بصواريخ الكاتيوشا".



وأوضحت المصادر إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني كسروا زحفا واسعا للمليشيات الإيرانية على جبهه حجر.

وفي التفاصيل، قصفت مليشيات الحوثي بالإسلحة الثقيلة منازل المواطنين في منطقة جحر شمال غرب الضالع فيما ردت القوات الجنوبية المشتركة بعنف.

Advertisements

وتمكنت القوات الجنوبية المشتركة من صد هجوم وزحف شامل على جبهة حجر شمال غرب الضالع حيث سقط عدد من عناصر المليشيات مابين قتيل وجريح.

وأضافت المصادر، أنه تم صد وكسر هجوم للمليشيات في منطقة الريبي حيث خاضت القوات الجنوبية المشتركة مواجهات عنيفة استطاعت تفويت الفرصة على مليشيات الحوثي بتحقيق نصر على جبهات الضالع.

وسقط خلال عملية كسر التسلل عددا من عناصر المليشيات مابين قتيل وجريح.

ويجدر الإشارة إلى ان المليشيات الحوثية تلجأ إلى القصف عشوائياً لمنازل المواطنيين بمدافع الهاون على قرى لكمة الدوكي والشغادر وعسقه و لا توجد انباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.