قصف حوثي عشوائي على قرى الضالع وكسر زحف واسع في حجر 

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الضالع - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم السبت، بأن "المليشيات الحوثية الإيرانية قصفت عشوائياً قرى مريس بصواريخ الكاتيوشا".
وأوضحت المصادر إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني كسروا زحفا واسعا للمليشيات الإيرانية على جبهه حجر.
وفي التفاصيل، قصفت مليشيات الحوثي بالإسلحة الثقيلة منازل المواطنين في منطقة جحر شمال غرب الضالع فيما ردت القوات الجنوبية المشتركة بعنف.
وتمكنت القوات الجنوبية المشتركة من صد هجوم وزحف شامل على جبهة حجر شمال غرب الضالع حيث سقط عدد من عناصر المليشيات مابين قتيل وجريح.
وأضافت المصادر، أنه تم صد وكسر هجوم للمليشيات في منطقة الريبي حيث خاضت القوات الجنوبية المشتركة مواجهات عنيفة استطاعت تفويت الفرصة على مليشيات الحوثي بتحقيق نصر على جبهات الضالع.
وسقط خلال عملية كسر التسلل عددا من عناصر المليشيات مابين قتيل وجريح.
ويجدر الإشارة إلى ان المليشيات الحوثية تلجأ إلى القصف عشوائياً لمنازل المواطنيين بمدافع الهاون على قرى لكمة الدوكي والشغادر وعسقه و لا توجد انباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.
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