غداً.. 87 ألف طالب وطالبة يستقبلون العام الدراسى الجديد فى الكويت

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غدا.. 87 ألف طالب وطالبة يستقبلون العام الدراسى الجديد فى الكويت

السبت 7 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

يبدأ العام الدراسى الجديد بالكويت غدًا، وبحسب صحيفة القبس، يدشن 87111 طالبًا وطالبة فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بمختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية الكويتية يوم غد الأحد العام الدراسى الجديد.

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وبحسب الصحيفة، ذكرت إحصائية صادرة عن وزارة التربية الكويتية أن هناك 31558 طالبًا وطالبة التحقوا بـ 196 روضة في مختلف المناطق التعليمية في حين بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة الابتدائية نحو 148866 طالبا وطالبة منهم 126362 من الكويتيين.

وأوضحت أن عدد طلاب المرحلة المتوسطة بلغ 126056 طالبا وطالبة ونحو 81491 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية، في حين بلغ عدد الملتحقين بالمعهد الديني (المرحلة المتوسطة) 1019 و(الثانوية) 1138. وأشارت إلى أن عدد طلبة رياض الأطفال في مدارس التعليم الخاص بلغ 1790 طالبا وطالبة بينما بلغ عدد طلبة المرحلة الابتدائية 32182.