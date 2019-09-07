ناقلة النفط المختفية تظهر في ميناء طرطوس السوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ظهرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت الولايات المتحدة تحاول ضبطها، بالقرب من ميناء طرطوس السوري، حسبما قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» أمس، نقلا عن صور الأقمار الاصطناعية.

وكانت الناقلة «أدريان داريا1» اختفت في وقت سابق من الأسبوع الحالي من أجهزة التتبع التي تعمل بالأقمار الاصطناعية على مسافة ليست بعيدة عن الساحل السوري، وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة أبناء بلومبيرج، ويعتقد أن الناقلة تحمل مليوني برميل من النفط.

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وقالت بلومبيرج في وقت سابق «إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص والساحل السوري»، وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم «جريس 1»، دورا رئيسا في نزاع دام أشهرا بين الغرب وإيران، واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل يوليو، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

وفي تطور ذي صلة، ادعى قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان الإيرانية ضبط سفينة قاطرة أجنبية في سواحل مدينة «سيريك» المطلة على بحر عمان والواقعة جنوب شرق البلاد، تهرب الوقود الإيراني.