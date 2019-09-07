ترند الموجز| المؤبد لبديع والعريان والبلتاجي..والكشف عن غموض وفاة عالم نووي مصري..وإحالة بلاغ ضد محمد علي لأمن الدولة..وبيان من السعودية بشأن الأزمة القطرية

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، «جنايات القاهرة» تقضي بـ المؤبد لبديع والعريان والبلتاجي في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، ووفاة عالم نووي مصري في المغرب.. سفير مصر: أصيب بسكتة قلبية.. ووكالة روسية: الوفاة غامضة، وبعد إهانته للرئيس والجيش.. إحالة بلاغ ضد الفنان محمد علي لنيابة أمن الدولة، والسعودية تؤكد مساندتها للشعب القطري وتوضح: الدوحة احتضنت جماعات الإخوان وداعش والقاعدة بهدف ضرب استقرار المنطقة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

«جنايات القاهرة» تقضي بـ المؤبد لبديع والعريان والبلتاجي في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقضت المحكمة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان و8 متهمين اخرين فى القضية.

يذكر أن عدد المتهمين فى هذه القضية 28 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، ويأتي على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى "بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود القضية إلى عام 2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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وفاة عالم نووي مصري في المغرب.. سفير مصر: أصيب بسكتة قلبية.. ووكالة روسية: الوفاة غامضة

توفى العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي، بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، في المغرب، خلال مشاركته فى اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراكش منذ بداية الشهر الجاري.

وأمرت النيابة العامة في مراكش، بتشريح جثة العالم مصري، بعدما توفى في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية أكدال، وفقًا لـ«رويترز».

السفير المصري يكشف تفاصيل الوفاة

من جانبه، قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، أنه خلال الاجتماعات شعر العالم المصري بتعب وصعد إلى غرفته.

وأكد السفير المصري، في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أن العالم المصري بعد صعوده إلى غرفته اشتد عليه التعب وأبلغ إدارة الفندق التى بدورها أخطرت القائمين على الاجتماع، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفي إلا أنه توفي.

وأشار إبراهيم إلى أن وكيل الملك أمر بتشريح الجثة وهو إجراء روتينى يتم مع أى أجنبى يتوفى في المغرب، لافتا إلى أن عملية التشريح الأولى انتهت أمس، وانتهت إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية.

سبوتنيك: الوفاة غامضة

وفي سياق متصل، وصفت وكالة سبوتنيك الروسية، وفاة العالم المصري بـ"الظروف الغامضة" أثناء إقامته فى أحد الفنادق بمنطقة أكدال السياحية بالمغرب.

مغص بالمعدة

وكان «رمضان» قد انتقل إلى مصحة خاصة، إثر إصابته بمغص في معدته داخل غرفته في الفندق، حيث كان متواجدا هناك لحضور مؤتمرا عربيا حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية.

مستودع الأموات

ووضعت جثة العالم الراحل بمستودع الأموات بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، حتى يتم لاحقا تسليمه لعائلته ودفنه.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى الفندق، فور علمها بالموضوع من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث، وقد وجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية في المغرب لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا.

إسرائيل وإيران

ولفت الإعلام المغربي إلى أن ذات الخبير المصري سبق أن شارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

وستقوم أسرة الراحل بنقل جثمانه إلى مصر، بعد إجراء عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة.

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بعد إهانته للرئيس والجيش.. إحالة بلاغ ضد الفنان محمد علي لنيابة أمن الدولة

أصدر المستشار أحمد نبيل صادق، النائب العام، قرارا، السبت، بإحالة البلاغ المقدم ضد الفنان محمد على، بتهمة إهانة الرئيس والجيش، إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيه.

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وأثار الفنان محمد علي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد نشره فيديو على صفحته بالفيس بوك، يهاجم خلاله القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، يتهمه ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

وأكد سالم أن ما قاله الممثل محمد علي، في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.

وقال المحامي في نص بلاغه: "محمد علي نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وعبارات السب والقذف لأشخاص بعينها دون سند قانوني أو دليل منطقي أو موضوعية فكيف بالمبلغ ضده يستجدي الدولة لرد مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف مما يؤكد أن المبلغ ضده كاذب وخائن لبلده وليس له أي مستحقات لتناقضه بين السب والاستجداء وهو أمر مستحيل وهو ما يثبت أنه صنع الفيديو خصيصًا للإساءة للقوات المسلحة ورموز الدولة المصرية ولكن غلفها بغلاف المظلومية والاستعطاف لخداع الشعب المصري ونشرها عبر القنوات المعادية".

وأضاف:"إنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى في هذا الوقت تحديدًا بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة".

وطالب سالم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول، واتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان الهارب محمد علي، قال إنه "مصدوم ومدمر من محمد لأن القوات المسلحة حياتي وخيرهم عليا أنا وأولادي"، مضيفا: "أنا بعتذر للرئيس السيسي وللقوات المسلحة وإحنا ملناش فلوس عند الجيس وكل اللي محمد بيقوله ده مش صح وأكيد وراه حد خلاه يعمل كده".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن نجله محمد على لا يحتاج إلى شيء وكان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.

وتابع والد الفنان: "محمد يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.

ودخل والد الفنان محمد علي فى نوبة بكاء على الهواء: ”أبني موتنى بالحياة أمه وأخوه اتدمروا بسببه ازاى يغلط فى الرئيس اللى هو المثل الأعلي لينا”.

وأضاف “الملايين والفلوس كلها اللى حلتنا من خير الجيش.. بقى ده رد الجميل يا محمد؟”.

وأردف: "أشعر بالصدمة من التصرفات التى قام بها ابنى، وابنى أنتج فيلم بقيمه 27 مليون جنيه بدون أى قروض من البنوك، وحدثت مشاجرة بينى وبينه بسبب انفاق 27 مليون جنيه على فيلم".

وأكد: "نجلى يتعرض لضغوط الآن من قبل عناصر فى جماعة الإخوان الإرهابية، وتواصلوا معه عن طريق اللى اسمه هشام عبد الله ومعتز مطر"، موضحاً أن "مطر"، قال له أنه تم انضمامك إلينا ونحن سندعمك"، مضيفا: "شكلهم غسلوا دماغ ابنى بره".

وأردف، أن هناك عصابة أشبه بالشبكة العنكبوتية تلتف حول نجله، وتابع:"الإخوان تواصلوا معه وقالوا له أن هناك طائرة خاصة ستأتى لك".

ولفت "عبد الخالق"، إلى أن نجله باع كل ما يملك فى مصر وبأسعار ضعيفة بشكل مفاجئ ودمر عائلته، وتابع: "لو كان مات زى أخوه كان أحسن لكن يموتنا جنبه وهو يعيش".

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السعودية تؤكد مساندتها للشعب القطري وتوضح: الدوحة احتضنت جماعات الإخوان وداعش والقاعدة بهدف ضرب استقرار المنطقة

كشفت وكالة الأنباء السعودية عن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال الأزمة القطرية، مؤكدة أن الرياض راعت "الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعالجت أوضاع العمال في قطر، وسهلت عبور الطلاب السعوديين".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان لها اليوم السبت، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأوضح البيان أن السعودية اتخذت قرار مقاطعة دولة قطر بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القطرية سرًّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

واضاف البيان أن المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي، جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، مشيراً إلى أن قطر "دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.

وتابع: "وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، الأمر الذي أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".

وأشار البيان إلى أن قطر قامت "بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني".

وأكدت السعودية أنه "وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره".

وأشارت السعودية إلى أن المملكة اتخذت "التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه".

ونفت السعودية في بيانها الادعاءات بشأن تجريم التعاطف مع قطر، وأن المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، مؤكدة أن "أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".

وفي يونيو عام 2017، أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وفي الشهر ذاته، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، وأعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر. كما أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وجاء القرار بسبب دعم دولة قطر للفوضى و عدم الاستقرار بالمنطقة، نظراً لعلاقات قطر مع جماعة الإخوان المحظورة والمتطرفة، والتحريض من خلال منبرها الإعلامي قناة الجزيرة، إلى جانب الخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته، وتمويله واعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن افكارها، بالإضافة إلى علاقات الدوحة المشبوهة مع طهران.

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