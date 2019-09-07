احتجاج في وسط برلين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

احتشد عشرات من المتظاهرين ينتمون إلى جماعة "أوقفوا الانقلاب"، في وسط العاصمة الألمانية ​برلين​، احتجاجًا على احتمال خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ دون اتفاق.

وشدّد المحتجّون الّذين جمعوا توقيعات على عريضة، على "أنّهم يريدون الدفاع عن الديمقراطية في بريطانيا"، بعد أن أمر رئيس وزرائها ​بوريس جونسون​ بتعليق عمل البرلمان لمدّة خمسة أسابيع، قبل الموعد النهائي المحدّد للانسحاب في 31 تشرين الأول.

وجاء في العريضة، أنّ "هذا التعليق المحسوب للبرلمان، تهديد للديمقراطية في بريطانيا، إذ يثير أزمة دستوريّة في وقت يشهد أزمة وطنيّة".