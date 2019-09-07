احتشد عشرات من المتظاهرين ينتمون إلى جماعة "أوقفوا الانقلاب"، في وسط العاصمة الألمانية برلين، احتجاجًا على احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وشدّد المحتجّون الّذين جمعوا توقيعات على عريضة، على "أنّهم يريدون الدفاع عن الديمقراطية في بريطانيا"، بعد أن أمر رئيس وزرائها بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدّة خمسة أسابيع، قبل الموعد النهائي المحدّد للانسحاب في 31 تشرين الأول.
وجاء في العريضة، أنّ "هذا التعليق المحسوب للبرلمان، تهديد للديمقراطية في بريطانيا، إذ يثير أزمة دستوريّة في وقت يشهد أزمة وطنيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاج في وسط برلين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.